Messina: De Luca ha nominato il Commissario Gaetano La Mazza esperto del Comune in materia di Gestione degli Eventi della grande Viabilità

19 Febbraio 2021 21:01

Messina: il Sindaco Cateno De Luca ha nominato il Commissario Gaetano La Mazza esperto del Comune, a titolo gratuito, in materia di Gestione degli Eventi della grande Viabilità

Con decreto n. 7 del 19 febbraio 2021, il Sindaco Cateno De Luca ha nominato il Commissario Gaetano La Mazza esperto del Comune, a titolo gratuito, in materia di Gestione degli Eventi della grande Viabilità. “Avvalersi della consulenza professionale del Commissario La Mazza, andato in quiescenza a marzo dello scorso anno 2020 – evidenzia il Sindaco De Luca – che per oltre quarant’anni è stato al servizio della Città, distinguendosi quale uomo instancabile in un’attività svolta per strada a contatto con la collettività e per la collettività, rappresenta una ulteriore continuità del suo impegno. Ritengo che metterà a servizio del territorio le sue riconosciute competenze al fine di fornire specifica assistenza per supportare l’attività relativa alla progettazione, all’organizzazione, al coordinamento e alla programmazione di manifestazioni pubbliche di carattere culturale, sportive, turistico nonché di grandi Eventi, per promuovere l’immagine e l’identità della Città di Messina”.