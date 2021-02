Messina: consegnati i camici agli specializzandi di Medicina

23 Febbraio 2021 11:48

Messina: il Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea, ha consegnato ad una rappresentanza di specializzandi del I anno e dottorandi di area medica i camici e le tutine

Nel corso di un incontro presso Il Palacongressi dell’AOU “ G. Martino”, svoltosi stamane, il Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea, ha consegnato ad una rappresentanza di specializzandi del I anno e dottorandi di area medica i camici e le tutine, necessari allo svolgimento delle attività didattiche e specialistiche presso i laboratori e le corsie del Policlinico. Alla consegna erano presenti i Direttori delle Scuole di specializzazione e numerosi docenti. Nel corso dell’incontro, il Rettore ha voluto ringraziare i giovani specializzandi per la loro preziosa attività, e ha sottolineato come nel corso della pandemia siano stati coinvolti a pieno titolo ad affrontare le piccole e grandi emergenze sanitarie. “In un momento come questo – ha sottolineato il Rettore – è fondamentale sostenere e porre grande attenzione alla formazione dei nostri specializzandi, che contribuiscono, ogni giorno, con impegno e preparazione a tutelare la salute di tutti e rappresentano il futuro non solo dell’Università ma anche della sanità”. Il prof. Cuzzocrea ha infine ricordato la sottoscrizione dell’intesa tra la Regione e le Università siciliane che regola le modalità di formazione e agevola l’accesso nei reparti degli specializzandi , grazie alla quale sarà possibile colmare la richiesta di un numero maggiore di medici in ogni settore ospedaliero . Con la fornitura di camici e tutine personalizzati con il logo dell’Ateneo si è voluto stimolare, tra l’altro, il senso di appartenenza all’istituzione dei nostri specializzandi e dottorandi.