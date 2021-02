Messina: cocaina in auto, coppia arrestata [DETTAGLI]

19 Febbraio 2021 18:05

Furci Siculo (Messina): cocaina in auto, coppia arrestata dai Carabinieri

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Taormina (ME) hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo, C. F. 45enne e una donna, M. P. 52enne, entrambi di Roccalumera (ME) e già noti alle forze dell’ordine, ritenuti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dei servizi volti alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa di Taormina e della stazione di Santa Teresa di Riva hanno notato un’autovettura sospetta transitare in via Amerigo Vespucci di Furci Siculo, con a bordo un uomo e una donna e hanno deciso di effettuare un controllo di polizia. Ulteriormente insospettiti dall’atteggiamento nervoso assunto dalla coppia durante il controllo, i militari dell’Arma hanno deciso di approfondire l’accertamento ispezionando il veicolo in loro uso.

La perquisizione ha permesso di rinvenire, occultato tra il sedile anteriore del passeggero e il vano del cambio, un involucro trasparente contenente circa 10 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire altresì nella loro disponibilità anche la somma in contanti di circa 100 euro, ritenuta provento di pregressa attività illecita. Il denaro e la sostanza stupefacente, che è stata sottoposta ad accertamenti di laboratorio, sono stati sequestrati ed i due conviventi sono stati arrestati in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Su disposizione della Procura della Repubblica di Messina, l’uomo e la donna sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza con rito direttissimo. All’esito dell’udienza di convalida il Giudice del Tribunale di Messina ha convalidato l’arresto operato dai Carabinieri ed ha applicato ad entrambi la misura cautelare degli arresti domiciliari.