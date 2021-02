Messina: cittadinanza onoraria a Patrick Zaky, la soddisfazione del sindaco De Luca

15 Febbraio 2021 23:54

“Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione da parte del Consiglio Comunale della proposta di conferimento della cittadinanza onoraria a Patrick Zaky deliberata da questa Giunta il 18 dicembre 2020”. E’ quanto dichiara il Sindaco Cateno Luca. “La cittadinanza messinese coincide, nel nostro ordinamento, con la cittadinanza europea e permetterà all’Europa di assumersi le proprie responsabilità in merito alla vicenda non ancora risolta dal Governo nazionale. All’appello della Giunta ha risposto il Consiglio Comunale dando prova di sensibilità – conclude il Sindaco – per un caso che dura da un anno, portato avanti dalla città di Bologna e dall’Università Alma Mater, dall’Università degli Studi di Messina e da altri atenei italiani”.