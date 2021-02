Messina: il prof. Centi al Parlamento Europeo per relazionare sull’uso dell’idrogeno per decarbonizzare l’industria europea

18 Febbraio 2021 09:54

Lunedì 1 marzo alle ore 10, nel corso di un workshop online intitolato “Panel for the Future of Science and Technology“, il prof. Gabriele Centi (Ordinario presso il Dipartimento CHIBIOFARAM di UniMe) terrà una presentazione al Parlamento Europeo sulla tematica dell’utilizzo dell’idrogeno per decarbonizzare l’industria europea.

L’iniziativa, di vasto respiro internazionale, è stata organizzata da STOA, la Commissione Parlamentare Europea che si occupa degli aspetti connessi alla Scienza ed alla Tecnologia futura. Il workshop, inoltre, disporrà anche della traduzione simultanea (in lingua italiana, inglese e tedesca) e sarà possibile accedervi – in numero limitato – previa registrazione al link https://www.europarl.europa.eu/stoa/panel.

Il convegno vanterà la partecipazione di un nutrito parterre di relatori, fra i quali anche il Ministro tedesco dello Sviluppo della Bassa Sassonia, Birgit Honé ed il Vicecapo di Gabinetto di Timmermans, Sarah Nelen. In allegato è consultabile il programma preliminare.

Il tema, di enorme rilevanza, acquisisce ancor più valore in vista di un’attività specifica che l’Ateneo peloritano sta promuovendo, per proporre la città Messina in qualità di hub per l’energia verde, attraverso tavoli di discussione con la Fondazione Bruno Kessler e con The European House Ambrosetti, capace di attirare finanziamenti per incentivare il filone scientifico della sostenibilità energetica che rappresenta uno degli obiettivi centrali del Green Deal e del Recovery Plan.