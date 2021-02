Il Prorettore dell’Università di Messina nuovo assessore della Regione Sicilia

24 Febbraio 2021 21:28

Sicilia: il nuovo Assessore Regionale all’Energia ed ai Rifiuti è stato individuato nella professionalità della Prof.ssa Daniela Baglieri, Prorettore dell’Università di Messina

Il Coordinatore Politico dell’Udc Italia in Sicilia, l’On. Decio Terrana, comunica con soddisfazione che il nuovo Assessore Regionale all’Energia ed ai Rifiuti è stato individuato nella professionalità della Prof.ssa Daniela Baglieri, Prorettore dell’Università di Messina e già componente del Consiglio di Amministrazione di diversi Enti Pubblici, quali l’Università di Catania, il Consorzio Universitario di Economia industriale e Manageriale (CUEIM) di Roma, la Società Aeroporti di Catania SAC S.p.A. Catania, della quale è stata anche Presidente, e tanti altri importanti ruoli in realtà Italiane ed Europee. La Prof.ssa Baglieri, profilo di altissimo spessore, succede ad un altro grande profilo tecnico, il dott. Alberto Pierobon, in seguito ad una fisiologica sostituzione dovuta alle note vicende politiche degli ultimi mesi.

“Sono orgoglioso della nomina della prof.ssa Daniela Baglieri – trasmette l’On. Terrana – Ci siamo trovati davanti alla necessità di dover sostituire il nostro Assessore Pierobon, che ringrazio di cuore a nome di tutto l’Udc per il grande lavoro svolto, in particolar modo per avere condotto un nuovo Piano Rifiuti che oggi sta completando l’iter procedurale in Commissione. Per continuare al meglio il buon lavoro portato avanti finora, il partito regionale e nazionale ed il gruppo parlamentare hanno scelto all’unanimità un profilo di altissimo spessore, una grande eccellenza siciliana che, sono certo, darà lustro al ruolo che ricoprirà ed all’intero Governo Regionale. Siamo rappresentati in Giunta anche dal nostro altro Assessore Mimmo Turano, crediamo nel progetto portato avanti dal nostro Presidente Nello Musumeci e siamo pronti a sostenere i prossimi passi che ci porteranno a raggiungere i grandi obiettivi prefissati”. La Prof.ssa Daniela Baglieri vanta un curriculum di grande rilevanza, con incarichi accademici e professionali di grande spessore.

“Sono davvero onorata di essere stata designata per questa nuova sfida – trasmette la Prof.ssa Baglieri – Il ruolo di Assessore all’Energia e Rifiuti. Mi spenderò al meglio delle mie possibilità per portare avanti quanto fatto finora dal mio predecessore e, al contempo, darò il mio contributo per favorire le condizioni per uno sviluppo della Sicilia sostenibile e inclusiva, che crei opportunità per i giovani. Desidero pertanto ringraziare il Presidente Musumeci per la fiducia e per avermi accolta nella squadra di Governo. Ringrazio, altresì, l’On. Terrana, Segretario Regionale dell’Udc, tutto il gruppo parlamentare ed il Presidente Nazionale del Partito Antonio De Poli che mi hanno offerto l’opportunità di rappresentare l’UdC all’interno della Giunta del Governo Musumeci, condividendo le tematiche di sviluppo che porta avanti l’Udc”.

Esprime felicità per la nomina anche il Coordinatore Nazionale dei Giovani Udc, il siciliano Gero Palermo. “Siamo felici ed orgogliosi di poter essere rappresentati al Governo Regionale da una figura di così grande spessore – trasmette l’ing. Gero Palermo – Da tempo sosteniamo che tutti i ruoli di Governo, dalle amministrazioni locali al Governo Nazionale, debbano essere ricoperti da personalità di grande competenza e professionalità. Buon Lavoro a nome di tutto il Partito Nazionale”.