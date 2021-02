Messina: avviso dell’Atm per la selezione pubblica di trenta operatori di esercizio

10 Febbraio 2021 09:46

Messina: in ATM SpA riparte l’iter per la Selezione Pubblica di ulteriori 30 operatori di esercizio (par. 140 CCNL Autoferrotranvieri) con contratto di lavoro di apprendistato professionalizzante

In ATM SpA riparte l’iter per la Selezione Pubblica di ulteriori 30 operatori di esercizio (par. 140 CCNL Autoferrotranvieri) con contratto di lavoro di apprendistato professionalizzante. “Dopo la prima fase di valutazione di ammissibilità delle candidature pervenute, afferma il Presidente Pippo Campagna – abbiamo posto in essere con la Società ALES S.r.l., che sta curando la gestione delle varie fasi della selezione, le modalità per condurre in totale sicurezza la fase delle preselezioni che si terranno in due sessioni online il prossimo 5 marzo. Un ulteriore obiettivo che si concretizza tanto per l’Azienda, che a breve potrà contare sull’immissione in organico di nuove e giovani risorse professionali, quanto per i tanti aspiranti che avranno l’opportunità di realizzare nella propria terra i loro sogni ed aspettative lavorative”. Il Presidente infine raccomanda di prendere tempestiva ed attenta visione del relativo Avviso e delle modalità di svolgimento della prova pubblicate sul sito www.atmmessinaspa.it → ATM Informa → Lavora con Noi → Avvisi di Selezione o seguendo direttamente il link http://bit.ly/3tHEBPm.