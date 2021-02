Messina: paura in autostrada, auto in fiamme nei pressi dell’uscita della galleria San Giovanni [FOTO e VIDEO]

18 Febbraio 2021 11:08

Messina, questa mattina due squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute per un incendio di un mezzo in transito sull’autostrada A18 nei pressi degli svincoli di San Filippo e Gazzi

Oggi, intorno alle 08:50, due squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenute per un incendio di un mezzo in transito sull’autostrada A18 nei pressi degli svincoli di San Filippo e Gazzi. La vettura, totalmente avvolta dalle fiamme, situata all’uscita della galleria San Giovanni, è stata spenta grazie all’intervento delle due squadre provenienti dalla sede centrale e dal presidio CAS (consorzio autostrade siciliane) del Boccetta con autopompe serbatoio, autobotti e pick-up attrezzati. L’utilizzo del liquido schiumogeno ha permesso l’estinzione repentina del rogo dell’auto. Dopo aver bonificato e messo in sicurezza la zona interessata, i Vigili del fuoco hanno fatto rientro verso le proprie sedi. Sul posto anche Polizia stradale e squadra CAS per il ripristino della viabilità della rete stradale.