Messina: autorizzata l’intitolazione del giardino antistante la Prefettura alla memoria dei due fratellini Francesco Filippo e Raniero Messina

18 Febbraio 2021 16:24

Messina: è stata autorizzata l’intitolazione del giardino antistante la Prefettura privo di denominazione in “Giardino degli Angeli, in memoria di Francesco Filippo e Raniero” venuti a mancare, il 15 giugno 2018, a causa di una tragica fatalità accaduta nella propria abitazione

Con provvedimento prefettizio, visto il parere favorevole espresso dalla Società Messinese di Storia Patria, è stata autorizzata l’intitolazione del giardino antistante la Prefettura privo di denominazione in “Giardino degli Angeli, in memoria di Francesco Filippo e Raniero” venuti a mancare, il 15 giugno 2018, a causa di una tragica fatalità accaduta nella propria abitazione. Il drammatico evento della morte dei due giovani fratellini Messina ha suscitato grande commozione nella comunità messinese e non, per le tristi dinamiche con cui si svolsero i fatti ma anche per il grande gesto di eroismo che vide coinvolto il fratello maggiore nei riguardi del minore. Al fine di volere ricordare in modo indelebile il tragico simbolo dell’amore fraterno, la memoria della nobiltà del gesto dei due giovani messinesi tragicamente periti in quell’incendio che conferisce all’intera comunità messinese motivo di orgoglio da perpetuare nel ricordo di tutti, come esempio di virtù e di coraggio per tutte le generazioni, su proposta del consigliere comunale Massimo Rizzo, la “denominazione del giardino antistante la Prefettura, privo di toponimo, in “Giardino degli angeli – in memoria di Francesco Filippo e Raniero”, è stata approvata all’unanimità dal Consiglio comunale con delibera N. 126 del 24.06.2020. Successivamente la Giunta municipale con delibera n. 422 del 11.08.2020, ha accolto favorevolmente la proposta di intitolazione. È possibile consultare la toponomastica attraverso il geoportale comunale al link www.comune.messina.sitr.it nella sezione “consultazione cartografia”. I contenuti dello stradario, ancora in fase di aggiornamento, hanno un mero valore informativo e non sostituiscono quanto depositato agli atti degli uffici comunali che prevalgono in caso di discordanza.