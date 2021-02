Messina: all’A.O. Papardo uno smartphone per i pazienti Covid

3 Febbraio 2021 16:24

Messina, l’apparecchio sarà disponibile per tutti quei pazienti sprovvisti di mezzi di comunicazione adeguati

L’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina per tramite della direzione ha voluto dotare di smartphone l’Area Covid al fine di permettere ai degenti positivi al covid di comunicare con l’esterno. L’ausilio in chiamata semplice o videochiamata, è già disponibile per i pazienti con uno smartphone custodito dentro il reparto covid e che permetterà di comunicare all’esterno qualora ne siano sprovvisti.

Lo stesso apparecchio sarà disponibile per tutti quei pazienti sprovvisti di mezzi di comunicazione adeguati, degenti già con patologie invalidanti e ipovedenti che saranno quindi assistiti anche per le pratiche di contatto con l’esterno del reparto. Questo strumento si aggiunge ai servizi interni dell’area covid per comunicare con i famigliari le informazioni mediche.

Sarà possibile utilizzare il numero 3669395802 dalle ore 18:00 alle ore 19:00 previa richiesta di prenotazione alle seguenti mail: covid19malattieinfettive@aopapardo.it e covid19pneumologia@aopapardo.it indicando nome e cognome del paziente, salvo emergenze in corso. Una volta verificati i dati del richiedente sarà possibile inoltrare la chiamata (o videochiamata) al numero suddetto, nella finestra temporale concordata e per un tempo non superiore ai 5 minuti.

“Questo strumento si è reso indispensabile – ha commentato il Direttore Generale Dr. Mario Paino – dopo aver notato che non tutti i pazienti covid sono dotati di smartphone, soprattutto nella popolazione più anziana spesso la più colpita. Da questo momento abbiamo predisposto un servizio che li farà sentire meno soli e in grado di permettere all’esterno di poter interagire con questa parte di degenza particolare spesso dimenticata dalla società.”