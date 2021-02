Messina: all’A.O. Papardo primo giorno di vaccinazioni per le categorie over 80

24 Febbraio 2021 13:05

E’ iniziata ieri la prima giornata di somministrazione dei vaccini anti-covid per la categoria degli ultra-ottantenni. Nella sola giornata di ieri sono state effettuate un centinaio di vaccinazioni dal personale coinvolto dell’A.O. Papardo. I cittadini over 80 che si sono già prenotati sulle piattaforme digitali regionali per la somministrazione del vaccino anti-covid potranno scaricare la modulistica necessaria dal sito dell’Azienda Ospedaliera Papardo, modulistica che bisogna portare già compilata in sede di vaccinazione. L’equipe che si occupa della somministrazione dei vaccini è formata da dipendenti interni dell’Ospedale. I giorni dedicati alle somministrazioni saranno martedì, mercoledì e venerdì. Gli altri giorni il personale è infatti impegnato nelle altre attività ospedaliere. L’accesso all’area dedicata può avvenire al quarto piano dal DH Oncologico seguendo le indicazioni oppure dal secondo piano usando l’apposito ascensore in ingresso. Tra le notizie che hanno destato maggiore curiosità anche la vaccinazione di una anziana signora di 99 anni. “Vorrei sottolineare l’impegno del personale coinvolto che ringrazio – dichiara il Direttore Generale Dr. Mario Paino – e soprattutto la compostezza e l’impegno dei cittadini che si sono prenotati presso la nostra struttura. Il primo giorno di vaccinazioni al pubblico si è infatti svolto all’insegna dell’ordine e di un ottimo senso civico”. Altre informazioni e aggiornamenti sono già disponibili sul sito aziendale e sui canali social dell’A.O. Papardo (Facebook, Instagram, LinkedIn).