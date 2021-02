Mercato svincolati: le migliori 10 occasioni fra i calciatori rimasti senza contratto [GALLERY]

4 Febbraio 2021 19:14

Mercato svincolati, le migliori 10 occasioni fra i calciatori rimasti senza contratto: bomber, talenti a corrente alternata e tanta esperienza

Il mercato dei giocatori attualmente sotto contratto è terminato, ma le squadre possono ancora provare a ricercare un ultimo innesto per puntellare le proprie rose fra i calciatori senza contratto. Il mercato degli svincolati è ricco di nomi intriganti, molti dei quali con un palmares invidiabile. Ci sono bomber esperti, ancora in grado di dire la loro se motivati e messi nel contesto giusto; talenti che hanno fatto sognare i tifosi al top delle loro carriere, ma che spesso si sono espressi ad intermittenza, finendo nel dimenticatoio di qualche zona periferica del calcio, ma che magari hanno ancora qualche guizzo di talento in corpo; soprattutto, si tratta di calciatori dalla grande esperienza, che spesso hanno calcato i palcoscenici più importanti del calcio internazionale.

Giocatori che potrebbero accontentarsi anche di un contratto di soli 6 mesi, magari anche a cifre contenute e senza grosse pretese di squadre con chissà quale blasone. Difficilmente uno di essi potrà unirsi alla Reggina: gli amaranto hanno puntellato la squadra a dovere nei giorni scorsi ed hanno la lista over piena. Se ne riparlerà, forse, in estate. Discorso simile per il Cosenza. Il Crotone invece potrebbe trovare qualche pedina utile per la seconda metà di stagione nella quale è necessario risalire la classifica. Nella nostra gallery vi presentiamo una top 10 davvero stuzzicante!