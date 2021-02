Maradona, la rivalità con la Juventus e quella frase profetica: “troveranno il modo di farla vincere…”

16 Febbraio 2021 15:26

Il figlio di Maradona rivela un particolare episodio legato alla rivalità fra papà Diego e la Juventus: il ‘Pibe de oro’ pronunciò parole profetiche

Juventus e Napoli quest’anno non si sono scambiate propriamente dei complimenti: il rinvio della gara del 2 ottobre, le polemiche, la sconfitta a tavolino e il conseguente processo che l’ha revocata, la gara di Supercoppa andata ai bianconeri e quella di campionato andata ai partenopei sono solo alcune delle tappe di una rivalità che affonda le sue radici nel passato. Già ai tempi di Diego Armando Maradona non correva buon sangue fra le due squadre e il ‘Pibe de Oro’, da giocatore simbolo degli azzurri, lo sapeva bene. Rivalità che Maradona ha mantenuto viva anche dopo aver appeso al chiodo gli scarpini. A rivelarlo è il figlio che, ai microfoni di ‘Ne parliamo il lunedì’ su Canale 8, ha svelato un particolare retroscena sulla partita Inter-Juventus di qualche anno fa: “sull’immagine di Pjanic non espulso in Inter-Juve voglio svelarvi una cosa. Quel match tra Juve e Inter la vidi a Dubai con papà: la Juve stava soffrendo tantissimo, lui si girò e mi disse ‘vedrai ora trovano il modo di farla vincere alla fine…’. Non credevo, poi andò così e capii che vedeva le cose prima di me”.