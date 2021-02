Maltempo e gelo, neve a bassa quota in Sicilia

15 Febbraio 2021 09:34

Maltempo e gelo: la neve è caduta abbondantemente anche a bassa quota in Sicilia

La neve è caduta abbondantemente a bassa quota in Sicilia, in particolare nel Palermitano, dove nella notte si sono registrate minime da +3°C a +5°C: i mezzi dell’Anas sono al lavoro nelle autostrade e nelle statali per liberare il fondo stradale.