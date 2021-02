Maltempo: freddo polare in Calabria, neve fin sulla costa [FOTO]

15 Febbraio 2021 10:14

Maltempo, Calabria nella morsa del gelo: temperature polari in Sila e neve fin sulla costa

Questa mattina gran parte della Calabria si è svegliata con neve fin sulla costa ionica, con spiagge imbiancate e temperature tra gli 0°C in pianura e oltre -12°C in Sila. Nella notte e all’alba di oggi fiocchi sono caduti anche lungo le coste del settore ionico, tra le province di Crotone e Catanzaro. In alto la FOTOGALLERY.