M5S: sconcerto per addio Carelli, era in corsa per ruolo in governo/Adnkronos (2)

2 Febbraio 2021 18:51

(Adnkronos) – Nel Movimento diversi parlamentari commentano con freddezza lo strappo di Carelli. “Un facilitatore che non ha mai facilitato nulla…”, scrive gelida una deputata nella chat di gruppo, con riferimento all’incarico affidato a Carelli nel dicembre del 2019: responsabile del Team del Futuro per l’area Comunicazione. Un ruolo dove il giornalista non ha lasciato il segno. “Carelli, il candidato a tutto”, ironizza un altro parlamentare parlando con un collega nel cortile di Montecitorio.

Nel 2018, dopo il trionfo del M5S alle elezioni politiche, a lungo si parlò di una possibile candidatura del giornalista come presidente della Camera. Per alcune ore Carelli finì addirittura nel toto-premier. Nel governo gialloverde il deputato non riuscì a ottenere alcun incarico, così come in quello giallorosso. L’ultima sfida risale a poche settimane fa, quando Carelli avrebbe manifestato la sua intenzione di candidarsi a capogruppo a Montecitorio.

Poi, raccontano, la scelta del dietrofront davanti alla prospettiva di una possibile debacle. Negli ultimi giorni, invece, Carelli era una delle carte coperte nel toto-nomi per la nascita del Conte ter. Ma il giornalista ha deciso di sparigliare lasciando tutti di sasso. E in tanti si chiedono cosa ci sia dietro il suo gesto. (di Ileana Sciarra e Antonio Atte)