Nello Stretto di Messina una domenica in compagnia della Lupa [FOTO]

7 Febbraio 2021 13:00

La Lupa torna anche stamattina a dare spettacolo in riva allo Stretto di Messina

Dopo aver dato spettacolo nella notte, il fenomeno della Lupa continua a interessare lo Stretto di Messina in questa domenica di Febbraio. Nelle foto a corredo dell’articolo, scattate da Reggio Calabria, vediamo come una nube ricopre l’area dello Stretto.

Questo affascinante fenomeno molto raro, lo è ancora di più quest’anno perchè sta accadendo in un periodo fuori stagione in quanto solitamente si verifica in primavera, tra aprile e maggio, con l’arrivo del primo caldo della stagione. Quest’anno la lupa è arrivata in anticipo a causa dell’ondata di caldo fuori stagione che sta interessando l’Italia in queste ore.