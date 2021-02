L’Ugl di Messina contro la Liberty Lines: “Rinnovo di contrattazione frettoloso e impreciso”

25 Febbraio 2021 19:26

L’Ugl di Messina richiede un urgente incontro con i vertici della società per “rimediare a quanto non ben formulato” e riaprire il tavolo affinché si approfondiscano temi essenziali per la tutela dei lavoratori. Fra questi: gestione di ferie e riposi e costi dei corsi di specializzazione

“Rimaniamo sbigottiti dal fatto che un’azienda dello spessore della Liberty Lines, che gode di convenzione statale e che oggi è anche favorita dalla proroga di un anno della convenzione regionale per i collegamenti con le isole minori siciliane, dia luogo ad un ‘frettoloso e impreciso’ accordo integrativo di secondo livello, lasciando ‘distrattamente o furbamente al palo’ la Ugl Mare che invece con buon senso di responsabilità attendeva nelle modalità Covid-19 incontro in merito”.

Così dichiara il segretario provinciale della federazione Mare di Ugl Messina, Giacomo Nicocia, esprimendo la propria delusione e preoccupazione sulla miope ultima decisioni della società, ribadendo concetti quali la rappresentanza e rappresentatività, alla base dell’attività sindacalesi. “E’ per questo che ci dichiariamo assolutamente amareggiati per i singolari metodi e forme adottati dalla Liberty Lines per il rinnovo della contrattazione di secondo livello”, afferma il segretario.

“Apprendiamo, inoltre, su segnalazione del personale navigante, che nello stesso accordo si propone un ricorso ad una valutazione collettiva referendaria che pare essere di dubbia efficacia nel merito – aggiunge Nicocia – Riteniamo ulteriormente opportuno evidenziare che il ricorso a una valutazione collettiva doveva essere organizzato e programmato in modo tale da garantire una giusta conoscenza, opportuna divulgazione e giusta consapevolezza del personale richiamato ad esprimere parere sullo specifico quesito che gli viene rivolto”.

L’Ugl, pertanto, “non ritiene consono il metodo e la forma adottati dalla Liberty Lines per il rinnovo della contrattazione di secondo livello”, e chiede un’immediata convocazione al fine di discutere e approfondire alcuni temi come: