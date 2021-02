Letteratura in Maschera: Carnevale presso l’Istituto Maria Ausiliatrice [FOTO]

16 Febbraio 2021 21:48

Reggio Calabria: l’Istituto Maria Ausiliatrice anche in tempo di pandemia non rinuncia a far festeggiare il Carnevale ai suoi alunni, in sicurezza e nel rispetto delle norme vigenti

L’Istituto Maria Ausiliatrice di Reggio Calabria anche in tempo di pandemia non rinuncia a far festeggiare il Carnevale ai suoi alunni, in sicurezza e nel rispetto delle norme vigenti. E’ ciò che è successo nelle classi nella Scuola secondaria di 1. grado che, nel corso della mattinata del 13 febbraio, hanno celebrato il carnevale 2021 all’insegna della letteratura: Odissea e Iliade, Divina Commedia e Promessi Sposi sono stati i temi rappresentati, con il supporto delle docenti di lettere. Gli allievi hanno riprodotto dei “tableux vivants” delle scene principali delle opere: dall’episodio del ritrovamento di Argo da parte di Ulisse, all’incontro di Dante con Paolo e Francesca, all’amore travagliato fra Renzo e Lucia. Si è così cercato di coniugare divertimento e apprendimento, favorendo lo sviluppo di competenze legate alle creatività e alla progettualità. È stata un’occasione di ricerca e approfondimento dei contenuti letterari (costumi, connotazione dei personaggi, ambienti e contesti) grazie anche alla collaborazione delle famiglie, secondo la spiritualità salesiana. Anche in tempo di pandemia è possibile quindi trovare nuove modalità didattiche per andare oltre l’isolamento di questo periodo e favorire comunque la relazione all’interno della classe.