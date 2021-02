Leonardo (Pavoletti) dipinge e macchia il Crotone: il Cagliari sbanca lo Scida, Serie A sempre più lontana

28 Febbraio 2021 16:58

Il Crotone perde la partita nonché un treno importantissimo per restare attaccato alla speranza salvezza: allo Scida passa il Cagliari

Non era forse l’ultimo treno, ma poco ci manca. Nel dubbio, intanto, il Crotone ha fallito, e adesso si inguaia ancora di più. Il fondamentale scontro diretto contro il Cagliari si è trasformato in incubo: allo Scida, i sardi la vincono con i due Leonardo. Semplici, nuovo allenatore dopo l’esonero di Di Francesco, e Pavoletti, che dipinge il vantaggio con la sua specialità (il colpo di testa) e si guadagna il rigore con cui Joao Pedro raddoppia. Il Cagliari stesso ora prova a scappare, ma la salvezza resta a -8, con il terz’ultimo posto occupato dal Torino, il cui match contro il Sassuolo è stato rinviato. Nelle altre due sfide, l’Udinese batte la Fiorentina di misura, mentre la capolista Inter ha la meglio agilmente del Genoa e vola in attesa di Roma-Milan di stasera. Di seguito il programma completo con tutti i risultati, la classifica aggiornata, la marcatori e il prossimo turno.

SABATO 27 FEBBRAIO

ore 15:00

Spezia-Parma 2-2 (17′ Karamoh, 25′ Hernani, 52′ e 72′ Gyasi)

ore 18:00

Bologna-Lazio 2-0 (19′ Mbaye, 64′ Sansone)

ore 20:45

Verona-Juventus 1-1 (49′ Ronaldo, 77′ Barak)

DOMENICA 28 FEBBRAIO

ore 12:30

Sampdoria-Atalanta 0-2 (40′ Malinovskiy, 70′ Gosens)

ore 15:00

Crotone-Cagliari 0-2 (56′ Pavoletti, rig. 60′ Joao Pedro)

Inter-Genoa 3-0 (1′ Lukaku, 69′ Darmian, 77′ Sanchez)

Udinese-Fiorentina 1-0 (86′ Nestorovski)

ore 18:00

Napoli-Benevento

ore 20:45

Roma-Milan

POSTICIPATE

Torino-Sassuolo

CLASSIFICA SERIE A

INTER 56 MILAN 49 JUVENTUS 46 ATALANTA 46 ROMA 44 LAZIO 43 NAPOLI 40 SASSUOLO 35 VERONA 35 SAMPDORIA 30 BOLOGNA 28 UDINESE 28 GENOA 26 FIORENTINA 25 SPEZIA 25 BENEVENTO 25 TORINO 20 CAGLIARI 18 PARMA 15 CROTONE 12

CLASSIFICA MARCATORI