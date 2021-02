Le Ricette di StrettoWeb – Polpette di ricotta con funghi

6 Febbraio 2021 19:00

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione delle polpette di ricotta con funghi

Leggere e croccanti, le polpette di ricotta con i funghi sono un secondo nutriente o un antipasto sfizioso. Morbidissime dentro e dorate fuori, sono veloci da preparare e squisite.

Difficoltà: facile

Preparazione: 10 minuti

Cottura: 20 minuti

Porzioni: 6 persone

Costo: basso

INGREDIENTI

400 gr. di funghi champignons

500 gr. di ricotta vaccina o di pecora

1 uovo

1 spicchio d’aglio

Olio di semi di arachidi

8 cucchiai di pangrattato

1 ciuffo di prezzemolo

Sale pepe e olio di oliva

Preparazione

Pulite e affettate gli champignons, fate rosolare l’aglio in padella con olio e unite i funghi facendoli cuocere per circa 10 minuti a fiamma bassa. Versate in una ciotola la ricotta privata del suo liquido, i funghi sgocciolati e tagliati grossolanamente, il sale, il pepe, l’uovo, il prezzemolo tritato, il pangrattato e mescolate bene fino ad avere un composto omogeneo. Lasciate il composto in frigo per 10 minuti circa e, al termine, con le mani inumidite create le polpette. Fate scaldare l’olio di semi e friggetele. Assorbite l’olio in eccesso e servitele calde.

Conservazione

Potete conservare le polpette di ricotta in frigorifero per un paio di giorni, scaldandole in forno o in padella prima di servirle nuovamente.

Curiosità e benefici di questo piatto

Ricotta e tonno, ricotta e spinaci, ricotta e zucchine o melanzane sono solo alcuni degli abbinamenti per gustose polpette di ricotta. Da sempre simbolo della cucina creativa, le polpette sono una ricetta versatile e gradita! Quelle di ricotta, invece, sono una antica ricetta calabrese nata nelle case dei pastori che, sfruttando la ricotta che producevano, sostituivano le polpette di carne con queste non meno saporite. La ricotta di pecora, una delle nostre eccellenze agroalimentari, è un latticino proteico e non molto calorico: la cisteina che racchiude ha una funzione antiossidante e le sue proteine nobili rafforzano le difese immunitarie e sono benefiche per l’organismo.

Il consiglio della zia

Per una versione light cuocete le polpette in forno a 180 gradi per 25 minuti.