Le Ricette di StrettoWeb – Penne al pesce azzurro

5 Febbraio 2021 19:00

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione delle penne al pesce azzurro

Alici, tonno, capperi, olive e pomodori sono gli ingredienti di questo primo facile ma dal gusto intenso. Le alici, piccoli pesci azzurri preziosi, si prestano nella realizzazione di molti piatti squisiti e dal sapore tipicamente mediterraneo.

Difficoltà: facile

Preparazione: 15 minuti

Cottura: 25 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: basso

INGREDIENTI

350 gr. di penne rigate

250 gr. di alici

250 gr. di pomodori pelati

100 gr. di tonno sott’olio

2 spicchi d’aglio

1 cipolla

1 ciuffo di prezzemolo

Vino bianco secco

50 gr. di olive verdi

1 cucchiaio di capperi

Pangrattato

Sale pepe e olio di oliva

Preparazione

Iniziate a rosolare l’aglio e la cipolla tritati con l’olio e unite le alici sfilettate per pochi minuti. Adesso spostatele e, al loro posto, mettete i pomodori frullati col tonno. Fate cuocere tutto per qualche minuto mescolando, sfumate col vino, salate, pepate e proseguite la cottura per 10 minuti circa. Quasi al termine unite il prezzemolo tritato, metà delle alici, i capperi dissalati e le olive. Cuocete le penne, scolatele al dente e conditele con metà del sugo. Distribuite la pasta su una pirofila e unite le alici ed il sugo rimasto, spolverate del pangrattato ed infornate a 190 gradi per 5 minuti.

Conservazione

Le penne al pesce azzurro si consumano subito.

Curiosità e benefici di questo piatto

Pietanza che racchiude i colori, i profumi ed i sapori del sud, la pasta con le alici è un piatto dalle origini umili: i prodotti utilizzati, infatti, erano di riciclo come le alici che erano il pesce utilizzato per fare da esca per altri pesci. Ma la pasta con le alici sembra essere nata in Sicilia durante la dominazione araba nel IX secolo d. C. quando il Comandante Eufemio da Messina, approdato sulle coste siciliane, fece preparare al suo cuoco un piatto capace di sfamare la sua flotta con ciò che era facilmente reperibile al momento. La ricchezza di acidi grassi omega 3 che caratterizza il pesce azzurro lo rende protagonista assoluto in una alimentazione amica della salute.

Il consiglio della zia

Potete aggiungere alle penne delle olive nere o del finocchietto al posto del prezzemolo.