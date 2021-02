Le Ricette di StrettoWeb – Melanzane con olive e pinoli

18 Febbraio 2021 18:40

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione delle melanzane con olive e pinoli

Le melanzane in padella sono un contorno, o antipasto, semplice ma gustoso. Facili da preparare e adatte ad accompagnare secondi di carne o pesce, sono squisite per condire le bruschette o le fette di pane tostato. Ingredienti centrali nella nostra cucina, questi ortaggi hanno dato vita ai piatti tradizionali più buoni come la pasta alla norma, la parmigiana di melanzane o le melanzane ripiene solo per fare qualche esempio.

Difficoltà: facile

Preparazione: 15 minuti

Cottura: 25 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: basso

INGREDIENTI

2 melanzane

Pomodorini datterini

Pomodorini gialli

3 cucchiai di olive

20 gr. di pinoli

1 spicchio d’aglio

1 manciata di capperi sotto sale

Olio extravergine di oliva

Preparazione

Rosolate l’aglio in padella con un filo d’olio e appena sarà dorato spostatelo ed unite le melanzane lavate, tagliate a cubetti e lasciate sotto sale per 20 minuti circa. Aggiungete poca acqua, copritele e fatele cuocere per 10/15 minuti. Aggiungete i capperi, le olive e i pinoli, mescolate con cura ed unite per ultimi i pomodorini tagliati a metà. Proseguite la cottura a fiamma bassa per 5 minuti e servitele.

Conservazione

Potete conservare il contorno di melanzane in frigo per 1-2 giorni.

Curiosità e benefici delle melanzane

Ortaggio molto versatile in cucina, la melanzana, originaria delle zone più calde di India e Cina, arrivò nel bacino del Mediterraneo con gli Arabi e qui trovò le migliori condizioni ambientali tanto da diventare un ingrediente tipico della nostra cucina. La Sicilia, non a caso, ne produce un terzo della produzione mondiale. Depurative e rigeneranti, sono ricche di acqua, sali minerali e vitamina C ma povere di grassi. Gli antociani che racchiudono sono potenti antiossidanti che contrastano l’azione dei radicali liberi e rafforzano le difese immunitarie. Sono uniche per il contenuto di nasunina, un pigmento di colore viola della famiglia dei flavonoidi con proprietà salutari come quelle delle antocianine presenti nell’uva nera, nei mirtilli e nei frutti di bosco, nel radicchio rosso e nelle prugne. La cottura, fortunatamente, migliora l’attività biologica di queste sostanze preziose.

Il consiglio della zia

Questo contorno è ideale anche come condimento per la pasta.