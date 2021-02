Le Ricette di StrettoWeb – Lonza di maiale all’arancia

3 Febbraio 2021 12:00

ricetta e tradizione della lonza di maiale all'arancia

La lonza all’arancia è un secondo genuino ma prelibato in cui questa carne tenera è impreziosita dalla nota agrumata delle arance. Un mix azzeccato, questo, che regala sapore e leggerezza allo stesso tempo.

Difficoltà: facile

Preparazione: 10 minuti

Cottura: 10 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: medio

INGREDIENTI

1 Kg di lonza di maiale

2 arance

Rametti di rosmarino

20 gr. di burro

Vino bianco

Sale pepe nero e olio di oliva

Preparazione

Lavate ed asciugate le arance, grattugiate la buccia e spremete il succo. In una pirofila versate il succo e la scorza degli agrumi, aggiungete sale, pepe e rosmarino e unite anche le fettine di carne lasciandole marinare per circa 30 minuti. In un tegame fate sciogliere il burro nell’olio, aggiungete la carne marinata tenendo da parte la marinatura. Fatela rosolare a fuoco vivo e sfumatela col vino bianco. Unite la marinatura e proseguite la cottura per 10 minuti circa.

Conservazione

La lonza di maiale si conserva in frigo in un contenitore ermetico per 2-3 giorni.

Curiosità e benefici di questo piatto

Questa carne, dal sapore più dolce e delicato del vitello, si abbina bene alla frutta ed agli agrumi. La lonza, col suo basso contenuto di grassi, è un alimento ricco di proteine ad alto valore biologico, vitamine e minerali. La carne di maiale, diversamente da come si crede, è una valida alternativa al vitello perché alcuni tagli magri, come questo, la rendono simile al pollo ed al tacchino. Un taglio adatto soprattutto alla cottura arrosto, la lonza, perché contiene una bassa quantità di grassi sufficienti, però, a non seccare troppo la carne in cottura.

Il consiglio della zia

La lonza di maiale all’arancia si accosta bene ad un contorno di patate o di verdure.