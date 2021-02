Le Ricette di StrettoWeb – Fusilli al pistacchio e tonno

13 Febbraio 2021 18:30

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione dei fusilli al pistacchio e tonno

Un primo piatto tipico della cucina del sud, la pasta al pistacchio e tonno è una ricetta semplice ma ricca di gusto. L’aroma del pistacchio e la freschezza del limone si uniscono perfettamente al tonno in questi fusilli che richiedono davvero una breve preparazione.

Difficoltà: facile

Preparazione: 10 minuti

Cottura: 15 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: medio

INGREDIENTI

300 gr. di fusilli

150 gr. di granella di pistacchi

200 gr. di tonno al naturale

½ cipolla

½ limone

50 ml di vino bianco

Sale, pepe e olio extravergine di oliva

Preparazione

Rosolate la cipolla tritata finemente e unite il tonno sgocciolato. Aggiungete sale e pepe e sfumate col vino bianco. Lasciate cuocere per 10 minuti unendo anche il succo di ½ limone. Scolate la pasta direttamente in padella, unite la granella di pistacchio e amalgamate bene tutto.

Conservazione

Questa pasta si conserva in frigo per 1-2 giorni.

Curiosità e benefici di questo piatto

Utilizzati in cucina sia sgusciati che tostati e squisiti sia in preparazioni dolci che in ricette salate, i pistacchi sono coltivati in Italia quasi esclusivamente in Sicilia su un terreno lavico, roccioso e poco adatto all’agricoltura e, per questo motivo, la loro raccolta è esclusivamente manuale ed i costi di produzione sono alti. Ma le origini di questa pianta, che cresce molto lentamente e produce i frutti dopo circa dieci anni dal suo innesto, sono persiane. Come tutta la frutta secca il pistacchio contiene molte calorie e accostato al tonno offre un piatto gustoso e anche nutriente.

Il consiglio della zia

La granella di pistacchio si abbina anche alla pasta con dadini di speck o pancetta affumicata.