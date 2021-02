Le Ricette di StrettoWeb – Carciofi “dorati e fritti”

10 Febbraio 2021 11:53

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione dei carciofi “dorati e fritti”

Una ricetta della tradizione, quella dei carciofi “dorati e fritti”, gustosissima e realizzata, come spesso accade, con pochi e semplici ingredienti! Ideali come contorno, antipasto o secondo piatto, questi carciofi croccanti si preparano in poco tempo e conquistano tutti!

Difficoltà: media

Preparazione: 20 minuti

Cottura: 10 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: basso

INGREDIENTI

8 carciofi

100 gr. di farina 00

5 uova

1 limone

Olio di semi di arachide

Preparazione

Pulite i carciofi eliminando il gambo e le foglie esterne più dure, private le rimanenti foglie delle estremità e tagliateli a fette sottili. Metteteli in una ciotola con acqua e limone per evitare che si scuriscano e, nel frattempo, sbattete le uova con un pizzico di sale. Tamponate i carciofi, passateli prima nella farina e poi nelle uova e friggeteli in olio di semi. Fateli dorare per 3-4 minuti da entrambi i lati e assorbite l’olio in eccesso.

Conservazione

I carciofi fritti si consumano al momento.

Curiosità e benefici dei carciofi

Le possibilità gastronomiche dei carciofi sono tantissime ed una fra le più comuni è la frittura. Ipocalorici e ricchi di fibre, questi ortaggi contrastano il colesterolo e regolano i livelli di glicemia. Conosciuti per essere “i protettori del fegato”, la loro azione disintossicante, digestiva e drenante è merito di una sostanza amara che racchiudono, la cinarina. Ricchi anche di tannini, composti polifenolici antiossidanti, i carciofi sono un vero concentrato di proprietà benefiche.

Il consiglio della zia

Per dare più gusto ai carciofi fritti aggiungete alle uova sbattute prezzemolo tritato e parmigiano grattugiato.