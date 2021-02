Le Ricette di StrettoWeb – Bocconcini di pollo alle arachidi

17 Febbraio 2021 11:40

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione dei bocconcini di pollo alle arachidi

Non i soliti bocconcini di pollo rivestiti di pangrattato, questi, ma una variante tanto stuzzicante quanto semplice da preparare. Le arachidi, i pistacchi e le noci creano, infatti, una golosa impanatura ideale sia per il pesce che per la carne bianca.

Difficoltà: facile

Preparazione: 15 minuti

Cottura: 20 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: medio

INGREDIENTI

1 petto di pollo

1 tazza di arachidi

½ tazza di pistacchi

½ tazza di noci

Parmigiano grattugiato q.b.

Pangrattato q.b.

1 uovo

Sale e olio extravergine di oliva

Preparazione

Sgusciate le arachidi, i pistacchi e le noci e tritateli grossolanamente. Aggiungete il parmigiano ed il pangrattato e amalgamate tutto. Adesso tagliate il pollo a tocchetti, sbattete l’uovo in una ciotola e aggiungete il sale. Versate i tocchetti di pollo nell’uovo e poi impanateli con il trito. Sistemate i bocconcini su una teglia rivestita da carta forno, versate un filo d’olio e infornate a 180 gradi per circa 15-20 minuti.

Conservazione

I bocconcini di pollo si conservano in frigorifero, in un contenitore con chiusura ermetica, per 2 giorni.

Curiosità e benefici di questo piatto

La pianta delle arachidi, originaria dell’America meridionale, è una delle coltivazioni più diffuse al mondo e fa parte delle leguminose come i fagioli ed i ceci. Semi estremamente nutrienti, le arachidi hanno un alto contenuto proteico e, come tutta la frutta secca, un elevato apporto di grassi. In realtà, se mangiate in quantità contenute e nei momenti più appropriati, fanno bene. I loro valori nutrizionali evidenziano infatti proprietà interessanti che le associano a integratori naturali utili per il metabolismo e per il sistema nervoso. Le arachidi, come le noci, racchiudono ottime quantità di preziosi omega 3, di antiossidanti, acido folico, sali minerali e niacina, una vitamina utile al sistema cardiocircolatorio. La frutta secca, con le sue mille proprietà, regala alla carne magra del pollo una panatura originale e gustosa.

Il consiglio della zia

Abbinate ai tocchetti di pollo impanati con frutta secca un contorno di patate fritte o una insalata mista.