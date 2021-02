Le Castella, approvato progetto definitivo per il porto con un finanziamento di 5 milioni di euro

13 Febbraio 2021 12:01

Le Castella, Potenziamento Porto: approvato il progetto definitivo

E’ stato approvato nei giorni scorsi il progetto definitivo per il potenziamento infrastrutturale del Porto regionale di Le Castella, un iter che va avanti da quasi quattro anni e che oggi, dopo i vari step burocratici, si avvia verso la fase concreata dell’inizio dei lavori. Si tratta di un progetto di € 5.000.000,00 finanziato con POR Calabria FESR – FSE 2014-2020 e inserito nel Piano Regionale dei Trasporti nonché al “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria – Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio”. L’ammissione al finanziamento è stata disposta con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria del 18.12.2017, in seguito è stata ben strutturata dall’ufficio tecnico comunale, settore lavori pubblici ed europrogettazione. Già nei primi giorni d’insediamento, avvenuto nel novembre 2019, l’amministrazione ha cercato di accelerare gran parte degli iter burocratici rallentati o provvisoriamente accantonati, tra questi proprio questo del Porto di Le Castella che riguarda un importante finanziamento che presto, finalmente, sarà messo in cantiere. L’amministrazione Vittimberga, in carica da poco più di un anno, sin dall’insediamento ha sempre lavorato in piena emergenza a causa della pandemia in corso e ad una terribile alluvione che ha colpito il territorio nel novembre 2020. Nonostante tutto, però, l’operato degli amministratori non ha mai subito rallentamenti e ad un anno di distanza dalla nomina sono già tanti gli atti messi in pratica tra la ripartenza di vecchi progetti e nuove pianificazione per il futuro, su tutte quelle legate all’acqua e al metano, per la quale l’amministrazione sta facendo grandi passi avanti.