Lazio, Igli Tare aggredito da un pitbull all’Olgiata: morto uno dei suoi cagnolini

5 Febbraio 2021 10:29

Igli Tare è stato aggredito da un pitbull mentre era a passeggio con i suoi cani: morto un barboncino del dirigente della Lazio

Una brutta disavventura per Igli Tare avvenuta nella giornata di ieri. L’ex calciatore della Lazio, attualmente dirigente della squadra biancoceleste, è stato aggredito da un pitbull sfuggito al controllo dei padroni presso l’Olgiata, centro residenziale nel quale Tare vive insieme alla famiglia. Il dirigente passeggiava insieme ai suoi due cagnolini quando il pitbull li ha aggrediti: l’assalto è stato fatale ad uno dei due cani di Tare, un piccolo barboncino.

Nel comunicato del Consorzio Olgiata si legge: “spiace molto dover portare a Vostra conoscenza in grave episodio avvenuto nella giornata di ieri. Un cane di razza pitbull, dopo aver presumibilmente scavalcato la recinzione di una villa, ha aggredito un consorziato che passeggiava con i suoi due cani,regolarmente tenuti al guinzaglio, purtroppo uccidendo un barboncino e ferendo l’altro cane. La Vigilanza, prontamente intervenuta sul posto, ha potuto solo limitare i danni, come da rapporto agli uffici. Il Consorziato riferisce che proporrà azione civile e penale per l’accaduto, ed il Consorzio si attiverà, a sua volta, presso ogni sede a tutela dell’intera comunità gravemente turbata da detto episodio, costituendosi anche parte civile nel procedimento penale”.