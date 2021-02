Ladri in casa di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: “violentati nell’intimià. Spendete i soldi in medicine”

11 Febbraio 2021 10:58

Ladri in casa di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, svaligiata l’abitazione di Trento: sui social la reazione triste e rabbiosa dell’ex ciclista

Brutta disavventura nei giorni scorsi per Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. La coppia formata dall’ex ciclista figlio d’arte e della showgirl argentina, sorella di Belen Rodriguez, rientrando nella propria casa di Trento ha trovato davanti ai propri occhi una brutta sorpresa: abitazione completamente sottosopra, segno di un’effrazione dei ladri. I malviventi sono entrati in casa lo scorso 6 febbraio, portandosi via tutto ciò che potesse avere un minimo valore. Ignazio Moser ha affidato ai social la sua reazione triste e rabbiosa per quanto accaduto: “degli scarti della società sono entrati in casa nostra ribaltando casa e rubando di tutto e di più. Ovviamente il mio augurio per voi è di spendere tutta la refurtiva in medicine per voi e per i vostri cari. Sperando che le medicine non bastino perché non esiste giustificazione al mondo per fare una cosa del genere, per derubare le persone, per violentare le persone nella loro intimità casalinga”.