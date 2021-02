La Caserma, chi sono i gemelli Nicholas e William Lapresa? I 7 milioni su TikTok, Totti e le fidanzate famose

3 Febbraio 2021 19:29

La Caserma, chi sono i LapresaTwins? Ecco i gemelli Nicholas e William, star di TikTok, simpatici e poco inclini alle regole

Tutto pronto per l’attesissima seconda puntata de ‘La Caserma‘, il teen reality show sfornato dalla Rai dopo il grande successo de ‘Il Collegio’. Il format, fresco ed interessante, ha già conquistato milioni di spettatori: un gruppo di ragazzi e ragazze, tutti maggiorenni, dovrà vivere per un mese in una vera e propria caserma militare sottoponendosi, in qualità di cadetti, alle rigide regole della vita in uniforme. Le reclute dovranno alzarsi presto e presenziare all’alzabandiera, fare il famigerato ‘cubo’, pulire i bagni, allenarsi nelle prove fisiche e superare quelle riguardanti l’addestramento nella natura. La cosa più difficile sarà però discostarsi dal mondo esterno, affetti, social, smartphone e soprattutto sottostare agli ordini dei severi e integgerimi istruttori pronti a punirli con una serie di flessioni ad ogni bravata.

La Caserma, chi sono Nicholas e William Lapresa? Il successo su TikTok

I due concorrenti che si sono messi maggiormente in luce nella prima puntata sono senza dubbio i gemelli Nicholas e William Lapresa. I due fratelli hanno messo a dura prova la pazienza degli istruttori con i loro modi di fare molto scanzonati e caciaroni che mal si addicono alla rigida disciplina della caserma: per questo motivo, tanto loro quanto i compagni (ma sempre a causa loro!) sono stati spesso puniti con qualche dose extra di flessioni e giri di corsa. Del resto sono pur sempre ragazzi, molto giovani, nati il 12 marzo 1999 (21 anni) a Bologna e cresciuti a Granarolo dell’Emilia. Sempre insieme fin da bambini, legati ancor di più dalla separazione dei genitori all’età di 3 anni: mamma Elisa e papà Angelo sembrano però ugualmente in buoni rapporti, come dimostrato da alcune reaction insieme pubblicate su YouTube. I due si sono ‘separati’ solo scolasticamente, quando William ha deciso di iscriversi presso l’Istituto Superiore M. Malpighi mentre Nicholas ha optato per l’OPSCT Aldovrandi Rubbiani (venendo anche bocciato in 3° superiore). Sui social invece fanno coppia fissa con il nickname di LapresaTwins. Su TikTok sono delle vere e proprie superstar da 7.8 milioni di follower, capaci di attirare un gran numero di fan attraverso video e challenge simpatiche. I due però ci tengono a precisare di non voler essere etichettati solo come ‘TikToker’ ma di sentirsi più artisti/influencer.

La Caserma, chi sono Nicholas e William Lapresa? Passioni e fidanzate

I due gemelli hanno passioni differenti. William ha giocato a calcio fin da bambino, militando in squadre come Granarolo San Lazzaro e Mezzolara nel ruolo di difensore. È un grande tifoso della Roma e il suo idolo è l’ex capitano giallorosso Francesco Totti. Nicholas invece è un grande appassionato di musica ed apprezza particolarmente i Guns N’ Roses. I due nel tempo libero si dedicano all’allenamento in palestra che gli ha permesso di ben figurare nelle prime prove fisiche e nel percorso ad ostacoli. Per quanto riguarda il capitolo amoroso, di Nicholas non si sa molto. William invece è stato fidanzato con le influencer Virginia Montemaggi ed Eleonora Olivieri, mentre all’interno del reality sembra avere un debole (ricambiato) per Elena Santoro.