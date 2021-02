2 Febbraio 2021 11:38

La Camera di commercio presenta “RC Reggio Calabria Welcome”, il marchio collettivo per l’organizzazione e la promozione dei prodotti turistici di Reggio Calabria

Il 5 febbraio 2021 alle ore 10.30 si terrà presso la sede della Camera di commercio di Reggio Calabria la conferenza stampa di presentazione del progetto e del marchio collettivo “RC Reggio Calabria Welcome”, per l’organizzazione e la promozione dei prodotti turistici del territorio metropolitano di Reggio Calabria, avviato dall’Ente camerale nel 2019 e giunto alla sua piena operatività. Dopo la costituzione dell’associazione “Reggio Calabria Welcome” Club di Prodotto Turistico – quale rete tra gli operatori turistici, impegnata nella costruzione, organizzazione e promozione integrata della destinazione turistica reggina, che punta su specifici fattori di attrazione: turismo outdoor e sportivo e turismo culturale – ulteriore obiettivo della Camera di commercio è far crescere sempre più il numero di operatori che aderiscono alla rete, per ampliare e consolidare la base associativa al fine di potenziare e qualificare l’offerta turistica del territorio. Nel corso della conferenza stampa l’Ente camerale presenterà le azioni promozionali messe in campo a sostegno del progetto e che valorizzeranno l’offerta dei prodotti turistici reggini su mercati target nazionali ed esteri. La conferenza stampa potrà essere seguito anche da remoto, mediante collegamento meet all’indirizzo https://meet.google.com/nyb-janp-frj.

Si fa presente che, qualora il numero di accessi fosse superiore a quello supportato dalla piattaforma, l’evento sarà comunque reso disponibile in differita sul canale You Tube della Camera di commercio all’indirizzo https://www.youtube.com/channel/UC_tDLvdmB2U_ahyKRjhWjEQ.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria Organizzativa ai seguenti recapiti: Tel. 0965.384255-259-263; e-mail: antonino.gattuso@rc.camcom.it, anna.decarlo@rc.camcom.it.