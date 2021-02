Klaus Davi elogia Barbara D’Urso: “grazie a lei ho potuto parlare di ‘ndrangheta in prima serata”

26 Febbraio 2021 17:46

“Non posso che elogiare Barbara D’Urso e le sue trasmissioni”: ha affermato Klaus Davi

“Non posso che elogiare Barbara D’Urso e le sue trasmissioni. Grazie a lei mi è stato possibile parlare di contrasto alla criminalità organizzata e alla ‘ndrangheta in prima serata rivolgendomi a un target popolare ma estremamente sensibile e reattivo rispetto a questi argomenti. Credo che il messaggio antimafia sia infinitamente più efficace se coinvolge il mainstream pubblico perché poi in realtà in molte zone d’Italia, Nord, Centro e Sud, questi strati della società subiscono la prepotenza mafiosa e hanno bisogno di un segnale di speranza. La D’Urso mi ha offerto quest’opportunità in tutti questi anni e vorrei ringraziare sia lei che l’azienda Mediaset che mi hanno sempre consentito di farlo con la massima libertà”. Lo ha affermato in noto massmediologo Klaus Davi, ex candidato sindaco alle ultime elezioni comunali di Reggio Calabria. Il programma della famosa conduttrice di origini calabresi va verso la chiusura anticipata: a pesare sulla scelta di Mediaset sarebbero gli ascolti bassi di ‘Live – Non è la D’Urso’. In difesa di Barbara D’Urso è sceso nelle scorse ore anche Nicola Zingaretti, segretario del Pd, ringraziandola per aver “portato la voce della politica vicino alle persone”.