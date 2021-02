Crotone a picco, la Juventus cala il tris: Cristiano Ronaldo e McKennie stendono i calabresi

22 Febbraio 2021 22:44

La Juventus supera 3-0 il Crotone nel segno di Cristiano Ronaldo e Weston McKennie: 17ª sconfitta per i calabresi ancora ultimi in classifica

Nessuna sorpresa nel posticipo del lunedì della 23ª giornata di Serie A. La Juventus scendeva in campo da favorita nella sfida dello Stadium contro il Crotone e non ha deluso le attese. I bianconeri hanno riscattato la sconfitta per 2-1 rimediata contro il Porto in Champions League, superando la formazione calabrese con un netto 3-0. Un impegno che la Juventus non ha sottovalutato schierando la miglior formazione possibile al netto delle assenze. Cristiano Ronaldo si è ripreso la vetta della classifica marcatori con una doppietta, scavalcando Lukaku, Weston McKennie ha firmato l’ennesima buona prestazione stagionale con un gol. Il Crotone dal canto suo ha provato ad impensierire i bianconeri con qualche lampo di Ounas e Messias, i giocatori più talentuosi di un attacco forse un po’ troppo leggero. A Cordaz il merito di aver reso meno amaro il passivo. Per i calabresi è la 17ª sconfitta stagionale che impedisce ai ragazzi di Stroppa di staccarsi dall’ultima posizione in classifica. Finito il trittico di fuoco Milan-Sassuolo-Juventus, gli ‘Squali’ dovranno per forza andare a caccia di punti: la gara contro il Cagliari della prossima giornata ha già il sapore di spareggio salvezza.

RISULTATI SERIE A 23ª GIORNATA

VENERDI’ 19 FEBRAIO

ore 18:30

Fiorentina-Spezia 3-0 (48′ Vlahovic, 64′ Castrovilli, 82′ Eysseric)

ore 20:45

Cagliari-Torino 0-1 (76′ Bremer)

SABATO 20 FEBBRAIO

ore 15:00

Lazio-Sampdoria 1-0 (24′ Luis Alberto)

ore 18:00

Genoa-Verona 2-2 (17′ Ilic, 48′ Shomurodov, 61′ Faraoni, 90+4 Badelj)

ore 20:45

Sassuolo-Bologna 1-1 (17′ Soriano, 52′ Caputo)

DOMENICA 21 FEBBRAIO

ore 12:30

Parma-Udinese 2-2 (3′ Cornelius, 32′ rig. Kucka,64′ Okaka, 80′ Nuytinck)

ore 15:00

Milan-Inter 0-3 (5′, 57′ Lautaro, 66′ Lukaku)

ore 18:00

Atalanta-Napoli 4-2 (52′ Zapata, Zielinski 58′, Gosens 64′, 71′ Muriel, 76′ aut. Gosens, 79′ Romero)

ore 20:45

Benevento-Roma 0-0

LUNEDI’ 22 FEBBRAIO

ore 20:45

Juventus-Crotone 3-0 (38′, 45’+1 Cristiano Ronaldo, 66′ McKennie)

CLASSIFICA SERIE A

INTER 53 MILAN 49 JUVENTUS 45 ROMA 43 LAZIO 43 NAPOLI 40 ATALANTA 40 SASSUOLO 35 VERONA 34 SAMPDORIA 30 GENOA 26 BOLOGNA 25 UDINESE 25 FIORENTINA 25 BENEVENTO 24 SPEZIA 24 TORINO 29 CAGLIARI 15 PARMA 14 CROTONE 12

CLASSIFICA MARCATORI

Ronaldo (Juventus) 18 reti Lukaku (Inter) 17 reti Immobile (Lazio) 14 reti Ibrahimovic (Milan) 14 reti Muriel (Atalanta) 13 reti Lautaro Martinez (Inter) 13 reti Belotti (Torino) 11 reti Joao Pedro (Cagliari) 11 reti Insigne (Napoli) 10 reti Mkhitaryan (Roma) 9 reti Lozano (Napoli) 9 reti Veretout (Roma) 9 reti Destro (Genoa) 9 reti Nzola (Spezia) 9 reti

PROSSIMO TURNO SERIE A (24ª giornata)

VENERDI’ 26 FEBBRAIO

Ore 20:45

Torino-Sassuolo

SABATO 27 FEBBRAIO

Ore 15:00

Spezia-Parma

Ore 18:00

Bologna-Lazio

Ore 20:45

Verona-Juventus

DOMENICA 28 FEBBRAIO

Ore 12:30

Sampdoria-Atalanta

Ore 15:00

Crotone-Cagliari

Inter-Genoa

Udinese-Fiorentina

Ore 18:00

Napoli-Benevento

Ore 20:45

Roma-Milan