JustMary Messina, saluta l’ala-pivot canadese Tayo Shittu: arriva la risoluzione

18 Febbraio 2021 13:55

JustMary Messina, risoluzione del contratto con l’ala-pivot canadese Tayo Shittu: la nota ufficiale del club

La JustMary Messina comunica il rilascio dell’atleta canadese con passaporto inglese Temitayo “Tayo” Shittu. Il giocatore classe 1994 a seguito della Brexit non ha potuto ottenere in tempo i documenti necessari alla permanenza in Italia e quindi si è proceduto di comune accordo alla risoluzione del contratto. La dirigenza della Nuova Pallacanestro Messina ringrazia l’agente del giocatore Luigi Battista e l’atleta per la professionalità dimostrata in allenamento e gli augura le migliori fortune professionali. La JustMary Messina si muoverà sul mercato comunitario per riempire il posto rimasto vuoto nel roster.