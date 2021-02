Inter, San Valentino dolcissimo! Lukaku e Lautaro stendono la Lazio: spodestato il Milan, nerazzurri al derby da capolista

14 Febbraio 2021 22:49

L’Inter fa uno splendido regalo ai tifosi per San Valentino: 3-1 alla Lazio nel segno di Lukaku e Lautaro. I nerazzurri scavalcano il Milan prima del derby

Per l’Inter è un San Valentino dolcissimo. I nerazzurri fanno uno splendido regalo ai propri tifosi con una vittoria netta e convincente contro la Lazio, arrivata con il punteggio di 3-1. I ragazzi di Antonio Conte sfruttano nel migliore dei modi il doppio passo falso maturato nella serata di ieri da Milan e Juventus, sconfitte rispettivamente da Spezia e Napoli. Di particolare importanza il ko dei rossoneri che, per la prima volta, si ritrovano ad abdicare lasciando ai cugini la prima posizione in classifica. Un antipasto niente male in vista del derby della Madonnina in programma nel prossimo turno di campionato. L’Inter si presenterà alla super sfida con un Romelu Lukaku in forma smagliante. Il bomber belga ha giganteggiato contro la difesa della Lazio siglando una doppietta che gli ha permesso di agganciare Cristiano Ronaldo in vetta alla classifica dei marcatori con 16 gol segnati in stagione. Il gol di Escalante, nato da una fortunosa deviazione su calcio di punizione, non ha scalfito minimamente le certezze dei nerazzurri che poco dopo hanno trovato il tris con Lautaro Martinez, servito dal solito Lukaku dopo una straordinaria sgroppata da metà campo. Inter che sale a +1 sul Milan: il derby del prossimo turno rischia di essere già decisivo per le sorti del campionato!

RISULTATI SERIE A 22ª GIORNATA



VENERDI’ 12 FEBBRAIO

ore 20:45

Bologna-Benevento 1-1 (1′ Sansone, 60′ Viola)

SABATO 13 FEBBRAIO

ore 15:00

Torino-Genoa 0-0

ore 18:00

Napoli-Juventus 1-0 (31′ rig. Insigne)

ore 20:45

Spezia-Milan 2-0 (56′ Maggiore, 67′ Bastoni)

DOMENICA 14 FEBBRAIO

ore 12:30

Roma-Udinese 3-0 (5′, 25′ rig. Veretout, 90’+3 Pedro)

ore 15:00

Cagliari-Atalanta 0-1 (90′ Muriel)

Sampdoria-Fiorentina 2-1 (31′ Keita Balde, 37′ Vlahovic, 71′ Quagliarella)

ore 18:00

Crotone-Sassuolo 1-2 (14′ Berardi, 26′ Ounas, 49′ rig. Caputo)

ore 20:45

Inter-Lazio 3-1 (22′ rig., 45’Lukaku, 61′ Escalante, 64′ Lautaro Martinez)

LUNEDI’ 15 FEBBRAIO

ore 20:45

Verona-Parma

CLASSIFICA SERIE A

INTER 50 MILAN 49 ROMA 43 JUVENTUS 42 LAZIO 40 NAPOLI 40 ATALANTA 40 SASSUOLO 34 VERONA 30 SAMPDORIA 30 GENOA 25 BOLOGNA 24 SPEZIA 24 UDINESE 24 BENEVENTO 24 FIORENTINA 22 TORINO 17 CAGLIARI 15 PARMA 13 CROTONE 12

CLASSIFICA MARCATORI

Lukaku (Inter) 16 reti Ronaldo (Juventus) 16 reti Immobile (Lazio) 14 reti Ibrahimovic (Milan) 14 reti Muriel (Atalanta) 13 reti Belotti (Torino) 11 reti Joao Pedro (Cagliari) 11 reti Lautaro Martinez (Inter) 11 reti Insigne (Napoli) 10 reti Mkhitaryan (Roma) 9 reti Lozano (Napoli) 9 reti Veretout (Roma) 9 reti Destro (Genoa) 9 reti Nzola (Spezia) 9 reti

PROSSIMO TURNO SERIE A (23ª giornata)

VENERDI’ 19 FEBRAIO

ore 18:30

Fiorentina-Spezia

ore 20:45

Cagliari-Torino

SABATO 20 FEBBRAIO

ore 15:00

Lazio-Sampdoria

ore 18:00

Genoa-Verona

ore 20:45

Sassuolo-Bologna

DOMENICA 21 FEBBRAIO

ore 12:30

Parma-Udinese

ore 15:00

Milan-Inter

ore 18:00

Atalanta-Napoli

ore 20:45

Benevento-Roma

LUNEDI’ 22 FEBBRAIO

ore 20:45

Juventus-Crotone