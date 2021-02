Infrastrutture, siglata convenzione per la rete idrica di tre comuni crotonesi [VIDEO]

24 Febbraio 2021 17:36

L’ingegnerizzazione interesserà Isola Capo Rizzuto, Cirò Marina e Cutro. L’assessore De Caprio: “Opera fondamentale”

È stata siglata questo pomeriggio, a Isola Capo Rizzuto, una convenzione per l’ingegnerizzazione della rete idrica di tre Comuni crotonesi. A sottoscriverla, la Regione Calabria – rappresentata dall’assessore all’Ambiente, Sergio De Caprio – e i Comuni di Isola Capo Rizzuto, Cirò Marina e Cutro. “Un’opera fondamentale – ha detto De Caprio – la cui realizzazione sarà affidata, nella gestione dell’appalto, all’Autorità idrica. Andiamo a intervenire su un punto nevralgico del sistema dei servizi ai cittadini e speriamo che i lavori siano celeri”. All’incontro, oltre ai primi cittadini dei tre Comuni interessati, era presente anche la consigliera regionale Flora Sculco.

Prima della firma della convenzione, De Caprio, accompagnato dagli amministratori locali, ha visitato contrada Torrevecchia, a Isola Capo Rizzuto, per un sopralluogo nei luoghi interessati da alcuni eventi idrogeologici. “È veramente triste constatare – ha commentato l’assessore – come tanta bellezza venga deturpata. Ma non siamo qui per guardare e basta: il dipartimento Ambiente si attiverà da subito per affrontare questa emergenza in tempi brevi. È impensabile che questi luoghi siano messi a rischio dalle azioni sbagliate dell’uomo”.