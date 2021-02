Incidente Tiger Woods, la macchina si ribalta fuori strada: è ricoverato in ospedale [VIDEO]

23 Febbraio 2021 21:03

Incidente Tiger Woods, momenti di grande apprensione per le condizioni del famoso golfista. L’auto sulla quale viaggiava il campione californiano è finita fuori strada nella mattinata a Los Angeles, nel tratto di strada Rolling Hill Estates e Rancho Palos Verdes, ribaltandosi e subendo notevoli danni. Secondo le prime notizie che arrivano dagli USA, Tiger Woods è stato estratto dalla macchina attraverso l’utilizzo di cesoie idrauliche da parte di paramedici e vigili del fuoco intervenuti prontamente sul posto. Il golfista americano, che fortunatamente era da solo sul mezzo, è stato prontamente trasportato presso l’Harbor Ucla Medical Center a causa delle ferite riportate. L’agente di Tiger Woods ha confermato ai microfoni di Fox News che il campione è stato sottoposto ad un intervento chirurgico alle gambe a causa delle ferite riportate.

Tiger Woods was in surgery after suffering multiple leg injuries when an SUV he was driving crashed and rolled over in Los Angeles, authorities and his agent said. https://t.co/2ZdZiK1Hf7 pic.twitter.com/zf4AtdD1zY

— CNBC (@CNBC) February 23, 2021