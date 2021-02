Incidente Tiger Woods, gli aggiornamenti dall’ospedale: “ossa frantumate, è fortunato ad essere vivo”

24 Febbraio 2021 10:27

Incidente Tiger Woods, dall’Harbour-Ucla Medical Center arrivano i primi aggiornamenti: il golfista ha riportato gravi fratture alla gamba

Incidente Tiger Woods, seppur grave, la sensazione è che sarebbe potuta andare molto peggio. Lo affermano le autorità di Los Angeles che, senza molti giri di parole, spiegano come il golfista sia stato “molto fortunato a sopravvivere“. L’incidente di ieri sera è stato piuttosto grave: il suo Suv ha sbattuto contro uno spartitraffico nella periferia di Los Angeles, ribaltandosi e finendo la sua corsa in un fosso a bordo strada. Il golfista è stato estratto dal parabrezza e portato presso l’Harbour-Ucla Medical Center. Il dottor Anish Mahajan, primario dell’ospedale ha dato maggiori dettagli sulle condizioni di salute di Tiger Woods: il golfista ha le ossa di tibia e perona della gamba destra frantumate, una placca nella tibia, viti e perni nella caviglia. Ma non è in pericolo di vita.

Incidente Tiger Woods: i tristi precedenti

Purtroppo non è la prima volta che Tiger Woods resta vittima di incidenti stradali. Il più noto risale al 2009, all’alba del giorno del Ringraziamento quando il Suv sul quale viaggiava travolse un idrante e finì la sua corsa contro un albero. Nel 2017 venne trovato addormentato al volante dalla polizia della Florida, a bordo di un’auto danneggiata e parcheggiata a bordo strada: venne arrestato con l’accusa di guida in stato di alterazione, ma riuscì a cavarsela dimostrando di essere stato sorpreso da un effetto collaterale dei farmaci che prendeva per il mal di schiena.