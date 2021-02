6 Febbraio 2021 20:18

Incidente stradale poco fa alla rotatoria di Gallico a Reggio Calabria. Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto è andata a sbattere contro i segnali stradali, come si evince dalle foto a corredo dell’articolo. Sul posto le orze dell’ordine, i medici del 118 ed il carroattrezzi.