Drammatico incidente sul lavoro a Messina: morto un marittimo colpito da una cima al molo Norimberga

24 Febbraio 2021 12:49

Messina: l’incidente si è verificato durante le fasi di attracco di una nave

Un drammatico incidente sul lavoro si è verificato questa mattina al porto di Messina e precisamente al molo Norimberga. Un marittimo, Gaetano Puleo, 61enne con la qualifica di nostromo, è morto dopo essere stato colpito da una cima che si sarebbe staccata improvvisamente, le cause sono in corso e in fase di accertamento.