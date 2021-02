3 Febbraio 2021 16:36

Drammatico incidente a Gioia Tauro, muore un noto medico della Piana in un sinistro sulla strada statale 111

Ha perso la vita, in un drammatico incidente sulla strada statale 111 avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, nei pressi di Gioia Tauro, il noto medico Saverio Cambareri. Per cause ancora in corso di accertamento, l’auto del professionista è uscito fuori strada andando a sbattere contro un albero. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine ed i medici del 118.