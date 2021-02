Napoli, incidente aereo per Dries Mertens: il mezzo su cui viaggiava il calciatore finisce fuori pista [FOTO]

3 Febbraio 2021 11:05

Incidente aereo per Dries Mertens: il veivolo privato, noleggiato dal calciatore del Napoli, è finito fuori pista dopo l’atterraggio

Tanta paura, ma per fortuna solo quella, per Dries Mertens protagonista di un incidente aereo nella giornata di sabato scorso. Il calciatore del Napoli si stava recando in Belgio per sottoporsi a nuove terapie per guarire dall’infortunio alla caviglia che lo tormenta da diverse settimane, quando l’aereo privato sul quale viaggiava, un jet Cessna della compagnia croata Jung Sky, è finito fuori pista. Durante le fasi di atterraggio presso l’aeroporto di Deurne, vicino Anversa, a causa della forte pioggia presente in quel momento, i piloti non sono riusciti a mantenere l’aereo sulla pista: il veivolo è finito nella zona antistante, nell’erba della zona di sicurezza.

“Siamo stati chiamati sabato sera intorno alle 21.20 per fornire assistenza – ha spiegato un portavoce dei vigili del fuoco di Anversa- Abbiamo riportato l’aereo sulla pista con due veicoli tecnici“. Per fortuna il calciatore e le altre persone presenti a bordo, secondo il quotidiano ‘Het Laatste Nieuws’, non avrebbero riportato alcun danno.