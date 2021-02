Imprenditori, professionisti, giovani: l'”Oro d’Italia” si unisce in una nuova associazione

16 Febbraio 2021 17:31

In questo momento di emergenza, nasce Noi Oro d’Italia, una nuova associazione con l’obiettivo di mettere insieme le migliori energie del territorio che vogliono dare il loro contributo con sguardo determinato al futuro

Presso lo studio dell’avv. Caterina Rosaci, per iniziativa dell’imprenditore ed eletto Presidente Salvatore Lipari, sono stati firmati l’Atto costitutivo e lo Statuto della neonata associazione politico-culturale N.O.I. – Noi Oro d’Italia.

NOI nasce dalla libera iniziativa di un gruppo di imprenditori, professionisti e giovani studenti, proveniente da varie parti della provincia reggina, che ha l’obiettivo di mettere insieme, in una comunità coesa e attiva, le migliori energie del territorio e contribuire alla sua rimessa in moto.

I membri dell’associazione Noi Oro d’Italia sono ben consapevoli delle difficoltà che questa pandemia ha ulteriormente addossato a un territorio già storicamente martoriato. Proprio per questo motivo, con entusiasmo ed energia, invitano tutti ad attivarsi per sfruttare questa fase di crisi come una nuova opportunità e rilanciare i destini dell’area metropolitana di Reggio Calabria, della Calabria e dell’Italia intera.

Prossimamente saranno resi disponibili i canali di comunicazione telematica quali sito internet e pagine social. Nel frattempo, tutti gli uomini e le donne che intendano rispondere liberamente all’appello dell’associazione Noi Oro d’Italia, o anche semplicemente chiedere informazioni, possono scrivere un’email all’indirizzo noioroditalia@gmail.com, contattare il presidente Salvatore Lipari al 339 695 6090 oppure venire a trovarci, previo appuntamento, presso la sede di Reggio Calabria in Via Vecchia San Sperato, Trv I Laboccetta, 3.