Immagine e promozione turistica della Calabria, la giunta approva il piano 2021

18 Febbraio 2021 20:54

La Giunta regionale della Calabria, nella seduta odierna, su proposta del presidente, Nino Spirlì, ha approvato, in esecuzione del programma triennale, il Piano esecutivo d’immagine e promozione turistica per l’anno 2021. Inoltre è stato istituito il dipartimento di Protezione civile che prevede misure volte a garantire una maggiore efficienza per la gestione della pandemia Covid-19.

L’Esecutivo, su indicazione dell’assessore Gianluca Gallo, ha poi nominato il dirigente regionale, Salvatore Siviglia, nuovo commissario dell’Agenzia della Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (Arcea).

Deliberato infine, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture, Domenica Catalfamo, lo schema di protocollo d’intesa per la attività di gestione del sistema “Centro regionale degli incidenti stradali in Calabria” (Crisc).