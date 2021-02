Il Lions Club Polistena Brutium fa dono di un defibrillatore

23 Febbraio 2021 09:36

Il Lions Club Polistena Brutium ritorna a prendersi cura della comunità polistenese e con il –Service BLS e defibrillatori ¬¬– Area Salute- fa dono di un defibrillatore SAM 350P DAE AED della HeartSine samaritan PAD. La cerimonia di consegna, in ottemperanza alle norme anticovid, si è svolta lunedì 22 febbraio presso la Chiesa di Santa Marina Vergine – Duomo di Polistena alla presenza del presidente del Lions Club Polistena Brutium dott Giuseppe Zampogna, della Presidente di Zona 26 Avv Monica Minì, del Presidente del Comitato Service Cesare Laruffa, dei componenti del comitato, i dottori, Alessandro Cannatà, Michelangelo Ierace e Giovanbattista Romeo e dei soci Lions Ettore Tigani e Arianna Messineo. Il Parroco, Don Pino Demasi, ringraziando a nome suo e di tutta la comunità polistenese, ha ribadito quanto il gesto dei Lions non solo si pone nella linea del servizio e del dono, propria del lionismo ma, ha sottolineato, in questo tempo di pandemia, vuole essere anche una testimonianza concreta di quanto l’essere tutti sulla stessa barca induce ad avere più cura gli uni degli altri.

Il Presidente Dott. Giuseppe Zampogna, nel ribadire come l’impegno del Lions Club Polistena Brutium, è prova del servizio costante e continuo che questa associazione dimostra per la salvaguardia della salute pubblica ha ricordato che l’arresto cardiaco è una causa di morte frequente con una stima di 60/70 mila persone colpite ogni anno e che l’uso di una defibrillazione precoce rappresenta il sistema più efficace per garantire le maggiori percentuali di sopravvivenza in caso di arresto cardiocircolatorio. Il dispositivo, telecontrollato e munito di GPS per la geolocalizzazione, sarà in grado, una volta in uso, di somministrare rapidamente una scarica elettrica di defibrillazione a soggetti colpiti da arresto cardiaco improvviso secondo le linee guida stabilite congiuntamente da European Resuscitation Cuncil e American Heart Association in materia di rianimazione cardiopolmonare e terapia cardiovascolare d’emergenza. Il Club Polistena Brutium già in precedenti eventi lionistici di Service aveva provveduto alla consegna di dispositivi salvavita DAE presso gli Istituti Comprensivi “ Capoluogo Brogna “ e “V. Ierace” e alla promozione di corsi di formazione abilitanti BLS-D ( Basic Life Support –Defibrillation ) rivolti al personale delle scuole interessate.