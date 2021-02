Il cuore di Messina batte la pandemia: raccolti 3.200 farmaci

21 Febbraio 2021 20:52

Entusiasmo di Banco Farmaceutico Messina e Terra di Gesù Onlus per i dati della Giornata di Raccolta del Farmaco tenuta dal 9 al 15 febbraio sorso. Un’edizione particolarmente difficile per la pandemia che ha aumentato la povertà dei potenziali benefattori e reso impossibile l’intervento dei volontari(circa duecento nell’ edizione precedente). Ma l’appello alla solidarietà sanitaria, particolarmente rilevante in questo periodo, lanciato dalle due associazioni è stato raccolto dai messinesi. Nella 42 farmacie della provincia (una in più del 2020) sono stati donati circa 4200 confezioni di medicinali confermando l’exploit dell’anno precedente. In particolare Messina presente con ben 30 farmacie ha visto donazioni per 3200 farmaci con un balzo del 5% rispetto alla passata edizione, a cui si aggiungono 200 confezioni fuori raccolta donati alla Onlus messinese. Il dato della città comparato a quello nazionale (460.000 confezioni)evidenzia un più 38% per cento che incorona, ancora una volta, Messina campionessa della solidarietà. Enrico Cannizzo del Banco Farmaceutico e Francesco Certo presidente Terra di Gesù, hanno ringraziato i benefattori, i farmacisti, i club service intervenuti, i media e tutti coloro che ha reso possibile il successo della Giornata tanto bello quanto imprevisto.