Icardi, like ai giocatori della Juventus dopo la vittoria sull’Inter. E Wanda Nara ci mette il carico… bianconero [FOTO]

10 Febbraio 2021 16:31

Icardi mette like ai calciatori della Juventus dopo la vittoria sull’Inter in Coppa Italia: anche Wanda Nara partecipa in ‘bianco e nero’

Mauro Icardi e l’Inter non si sono lasciati nel migliore dei modi. Il ‘declassamento’ da capitano, il lungo periodo ai margini del progetto, poi la cessione al PSG di quello che, insieme alla moglie/agente Wanda Nara, onnipresente e ingombrante anche nelle questioni calcistiche, era diventato un peso. L’attaccante argentino non ha mai perso occasione per punzecchiare fra le righe la sua vecchia squadra. Nelle ultime ore lo ha fatto piazzando una serie di like inequivocabili a Bonucci, Dybala, Morata, Chiellini e Cristiano Ronaldo, calciatori della Juventus che ieri ha eliminato proprio l’Inter nella semifinale di Coppa Italia.

Ad affiancare Maurito in questa sua piccola venetta social ci ha pensato, ovviamente, la bella Wanda Nara. La showgirl argentina ha postato una foto particolare che la ritrae con un abito nero firmato Versace mentre tutto intorno a lei è ricoperto di neve. Fin troppo facile il gioco di parole: “oggi tutto Bianco ed io di nero“.