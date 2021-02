Ibrahimovic, la carica dei… 501! Crotone travolto dal Milan: poker nel segno di Zlatan e Rebic

7 Febbraio 2021 17:03

Il Crotone viene travolto dal Milan per 4-0: Ibrahimovic firma i gol 500 e 501 in carriera, Rebic chiude la gara con una doppietta. Calabresi sempre più giù

Dopo le vittorie di Inter e Juventus, il Milan era chiamato a rispondere con una prova di forza. Detto fatto. Successo rotondo per i rossoneri che si riappropriano della testa della classifica di Serie A con una netta vittoria contro il Crotone, travolto con il punteggio di 4-0. Trionfo che arriva nel segno del solito Zlatan Ibrahimovic, autore delle reti numero 500 e 501 in carriera con i club. Una doppietta che corona una prestazione dominante dello svedese che guida l’attacco del Milan, straripante particolarmente nella ripresa.

Se infatti nel primo il Crotone, pur avendo subito il primo gol, è rimasto compatto ed ordinato, nella ripresa i rossoneri hanno fatto il bello e il cattivo tempo. Da una groppata di Theo Hernandez sulla sinistra è nato il raddoppio di Zlatan, poi Rebic prima di testa sugli sviluppi di un corner e poi lasciato colpevolmente solo al centro dell’area ha firmato anche la sua doppietta personale per chiudere definitivamente la gara. Il Milan ritorna primo, mentre il Crotone resta ultimo in classifica: non era questa la gara da vincere per i calabresi che, al netto delle buone prove di Ounas e Djidji, hanno fatto vedere ben poco. Il calendario non sorride ai ragazzi di stroppa: Sassuolo, Atalanta, e Juventus sono alcuni dei prossimi impegni ravvicinati, alquanto proibitivi. Per sperare nella salvezza però serve una svolta immediata.

RISULTATI SERIE A 21ª GIORNATA

VENERDI’ 5 FEBBRAIO

ore 20:45

Fiorentina-Inter 0-2 (31′ Barella, 52′ Perisic)

SABATO 6 FEBBRAIO

ore 15:00

Atalanta-Torino 3-3 (14’ Ilicic, 19’ Sirigu aut., 21’ Muriel, 42’ Belotti, 45’+1 Bremer, 84’Bonazzoli)

Sassuolo-Spezia 1-2 (25′ Caputo, 39′ Erlic, 78′ Gyasi)



ore 18:00

Juventus-Roma 2-0 (13′ Cristiano Ronaldo, 69′ Ibanez, aut.)

ore 20:45

Genoa-Napoli 2-1 (11′, 26′ Pandev, 79′ Politano)

DOMENICA 7 FEBBRAIO

ore 12:30

Benevento-Sampdoria 1-1 (55′ Caprari, 80′ Keita)

ore 15:00

Milan-Crotone 4-0 (30′,64′ Ibrahimovic, 69′, 70′ Rebic)

Udinese-Verona 2-0 (83′ Silvestri aut., 90’+1 Deulofeu)

ore 18:00

Parma-Bologna

ore 20:45

Lazio-Cagliari

CLASSIFICA SERIE A

MILAN 49 INTER 47 JUVENTUS 42 ROMA 40 NAPOLI 37 LAZIO 37 ATALANTA 37 SASSUOLO 31 VERONA 30 SAMPDORIA 27 UDINESE 24 GENOA 24 BENEVENTO 23 FIORENTINA 22 SPEZIA 21 BOLOGNA 20 TORINO 16 CAGLIARI 15 PARMA 13 CROTONE 12

CLASSIFICA MARCATORI

Ronaldo (Juventus) 16 reti Lukaku (Inter) 14 reti Ibrahimovic (Milan) 14 reti Immobile (Lazio) 13 reti Muriel (Atalanta) 12 reti Belotti (Torino) 11 reti Joao Pedro (Cagliari) 11 reti Lautaro Martinez (Inter) 10 reti Mkhitaryan (Roma) 9 reti Insigne (Napoli) 9 reti Lozano (Napoli) 9 reti Destro (Genoa) 9 reti Nzola (Spezia) 9 reti

PROSSIMO TURNO SERIE A (22ª giornata)

VENERDI’ 12 FEBBRAIO

Ore 20:45

Bologna-Benevento

SABATO 13 FEBBRAIO

Ore 15:00

Torino-Genoa

Ore 18:00

Napoli-Juventus

Ore 20:45

Spezia-Milan

SABATO 14 FEBBRAIO

Ore 12:30

Roma-Udinese

Ore 15:00

Cagliari-Atalanta

Sampdoria-Fiorentina

Ore 18:00

Crotone-Sassuolo

Ore 20:45

Inter-Lazio

LUNEDI’ 15 FEBBRAIO

Ore 20:45

Verona-Parma