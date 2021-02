Grande Fratello VIP, la frase razzista di Alda D’Eusanio indigna Balotelli: “toglietela a vita dalla tv”

1 Febbraio 2021 11:51

Grande Fratello VIP, la frase razzista di Alda D’Eusanio scatena l’ira di Mario Balotelli: il calciatore si sfoga duramente sui social

Torna l’ombra del razzismo sul Grande Fratello VIP. L’entrata di Alda D’Eusanio ha scatenato grande polemica nel famoso reality show Mediaset a causa di una particolare frase che non è passata inosservata. “Tu vedi qualche negro da queste parti?“, la frase incriminata. Appena entrata, la presentatrice è a rischio squalifica.

Le parole di Alda D’Eusanio hanno scatenato l’ira di Mario Balotelli, sempre attento alla tematica del razzismo. L’attaccante del Monza si è sfogato duramente sui social commentando l’accaduto: “mio fratello Enock mi ha fatto notare questa uscita di questa persona. La mia domanda è ovvia… perché questo tipo di persone esistono ancora? Perché fa ridere questa battuta? Perché ancora non è punibile con sanzioni a vita? Perché cavolo non è più grave di una bestemmia? Perché cavolo non ci arrivate ancora?”. E sotto la scritta: “Fuori da qualsiasi programma a vita”.

Lo sfogo di Balotelli ha fatto seguito a quello del fratello Enock che sui social aveva dichiarato in precedenza: “che schifo! Questo non è un errore, ma molto di più. Ancora una volta nel contesto del Gf Vip si permettono di usare questo termine offensivo e vergognoso. Voglio proprio vedere se questa volta non lo noterà nessuno. Non deve passare inosservato. In questo caso hanno toccato la mia sensibilità e quella di tante altre persone”.